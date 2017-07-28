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У Німеччині чоловік з ножем напав на відвідувачів супермаркету: є жертви

Нападника затримали поліцейські
У німецькому місті Гамбург чоловік з ножем напав на відвідувачів супермаркету.
У Німеччині чоловік з ножем напав на відвідувачів супермаркету: є жертви Фото: bild.de

В результаті убито одну людину, ще кілька отримали поранення, повідомляє поліція міста в Twitter.

Нападника затримала поліція. Видання Bild також повідомляє про жертв і поранених.

"Чоловік різко напав на покупців, у результаті нападу є жертви і кілька поранених", - заявив прес-секретар поліції Хайк Ухде.


Фото: bild.de

Поліція попросила людей не підходити до супермаркету, поки будуть проводитися слідчі дії.

Нагадаємо, що дівчина-підліток з ножем напала на співробітників торгового центру в норвезькому місті Крістіансанн.

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28 07 2017 19:19
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