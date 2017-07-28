CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ німецькому місті Гамбург чоловік з ножем напав на відвідувачів супермаркету.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині чоловік з ножем напав на відвідувачів супермаркету: є жертви
Нападника затримали поліцейські
Фото: bild.de
В результаті убито одну людину, ще кілька отримали поранення, повідомляє поліція міста в Twitter.
Нападника затримала поліція. Видання Bild також повідомляє про жертв і поранених.
"Чоловік різко напав на покупців, у результаті нападу є жертви і кілька поранених", - заявив прес-секретар поліції Хайк Ухде.
Фото: bild.de
Поліція попросила людей не підходити до супермаркету, поки будуть проводитися слідчі дії.
Нагадаємо, що дівчина-підліток з ножем напала на співробітників торгового центру в норвезькому місті Крістіансанн.
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