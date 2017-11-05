У Норвегії створили перше електронне судно
Судно щорічно зможе здійснювати до 40 тис. вантажних поїздок. Планується, що спочатку судно курсуватиме між трьома портами на півдні Норвегії в діапазоні 65 морських миль.
Про це пвідомляється на сайті компанії Yara.
"Щодня морське транспортне судно зможе перевозити по 100 контейнерів зі швидкістю від 12 до 15 вузлів. Причому в силу того, що воно буде працювати на електричному струмі, шум мотора буде незначним. Більш того, викиди вуглекислого газу в атмосферу знизяться на 678 т. В рік ", - заявив виконавчий директор компанії Yara Свен Торі Холшефер.
Заряджатися воно буде від гідроелектростанцій.
Нагадаємо, що в Україні виробляють новий економний комбайн. Орієнтовна ціна техніки, заявлена виробником, - 3,84 млн грн. Херсонський машинобудівний завод освоїв виробництво нового зернозбирального комбайна Skif 280 Superior.
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