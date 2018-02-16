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У одному з київських вишів з'явиться курс "Гри престолів"

Курс допоможе зрозуміти, наскільки змістовним є світ, створений Джорджем Мартіном, та зрозуміти проблематику твору та образів, які в ньому представленні
У Київському університеті імені Бориса Грінченка з наступного семестру з’явиться курс за вибором: "“Гра престолів”: міфи і ритуали".
У одному з київських вишів з Фото: telegraf.com.ua

Його авторкою є доктор філологічних наук, доцент Юлія Вишницька. Програма дисципліни охоплює різні аспекти вивчення бестселера Джорджа Мартіна "Пісня льоду й полум’я" та його екранізації . Курс спрямований на поглиблення як фахових компетенцій студентів-філологів, так і загальногуманітарних компетенцій студентів усіх галузей, пише Studway.

Серед завдань курсу є аналіз ключових міфологем "Гри престолів" (хронотоп Семи Королівств Вестероса, образи-медіатори Стіна, Ліс); дослідження особливостей релігійних культів Семи Королівств (Релігія Сімох, Віра Перших людей, Культ Р’глора, Утоплений Бог, Багатоликий); реконструкція ядерних та опозитивних міфосценаріїв, які розгортаються в "Грі престолів".

Курс допоможе зрозуміти, наскільки змістовним є світ, створений Джорджем Мартіном, та зрозуміти проблематику твору та образів, які в ньому представленні.

Нагадаємо, що університет Берклі вводить курс про "Гру престолів". У Гарварді також відкрили курс за "Грою престолів".

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16 02 2018 19:00
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