У Пакистані через спеку загинули понад 60 осіб
"За останні три дні загинуло 65 осіб. Їхні тіла знаходяться в моргах, лікарі підтвердили, що причиною смерті став обумовлений спекою інсульт", -йдеться в повідомленні Reuters з посиланням на медиків Пакистану.
Наголошується, що спека збіглася зі святим місяцем Рамадан, коли більшість мусульман не їдять і не п'ють в денний час. У понеділок, 22 травня, температура повітря досягла +44 градусів.
Місцеві чиновники прогнозують збільшення кількості загиблих від спеки і побоюються повторення ситуації 2015 року, коли через високу температуру в Пакистані загинуло щонайменше 1300 осіб.
Нагадаємо, щонайменше 11 військових загинули, ще 13 зазнали поранень через атаку смертника поблизу військової бази у долині Сват на північному заході Пакистану.
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