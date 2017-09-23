Кабмін має план скоротити понад 8 тис чиновників

За словами міністра Кабінету міністрів, у реформи немає глобальної мети зменшити бюрократичний апарат

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко заявляє, що новий етап реформи держуправління передбачає скорочення понад 8 тисяч держслужбовців, які працюють у міністерствах.

"У прийнятому 1 травня рішенні ми заклали скорочення не менше 5% від нинішньої чисельності (близько 8 тисяч осіб). Я вважаю, що за результатами року ми можемо вийти на набагато більший відсоток скорочень", - розповів Саєнко, інформує "Дзеркало тижня".

Водночас, за словами Саєнка, реформа не має глобальної мети зменшити бюрократичний апарат. На його думку, важливіше розібратися і змінити завдання та механізми роботи апарату.

"Зараз в апаратах, особливо в допоміжних функціях, є великий резерв для оптимізації. Чіткіші показники ми матимемо на кінець 2018-го", - зазначив він.

Нагадаємо, що в Україні скорочення працівників у бюджетній сфері має досягти щонайменше 4% на кінець 2017 року.