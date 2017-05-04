В Україні скоротять кількість держслужбовців

Загалом до кінця 2019 року планується скоротити кількість "бюджетників" ще на 10%

В Україні скорочення працівників у бюджетній сфері має досягти щонайменше 4% на кінець 2017 року.

Загалом до кінця 2019 року планується скоротити кількість "бюджетників" ще на 10%.

Також планується скорочення кількості працівників міністерств.

"Що стосується державної служби, то ми продовжимо подальшу оптимізацію кількості працюючих у міністерствах та інших державних агентствах і 19 запровадимо більш ефективні процедури. Таким чином, до кінця 2017 р. ми плануємо зменшити кількість штатних працівників на 5 відсотків, і ще на 10 відсотків до кінця 2019 року", - йдеться у тексті Меморандуму України з МВФ.

Зазначається, що скорочення штату не стосуватиметься військових.

Нагадаємо, МВФ оприлюднив Меморандум про економічну і фінансову політику України в рамках третього перегляду програми розширеного фінансування EFF. Трохи пізніше Мінфін надав переклад документа українською мовою.

Зазначимо, в опублікованих документах МВФ сказано, що середній ефективний вік виходу на пенсію в Україні становить 58,5 років для чоловіків і 55,9 року для жінок.