CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ польському воєводстві Сілезія в результаті ДТП за участю мікроавтобуса і вантажного автомобіля загинули дві людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі дві людини стали жертвами аварії
Ще п'ятеро осіб отримали травми
Фото: lubliniec.naszemiasto.pl
Як підтвердили в польському Головному управлінні національних доріг і автомагістралей, в результаті аварії загинули водій мікроавтобуса Volkswagen і один з пасажирів. Ще п'ятеро осіб, що знаходилися в автобусі, отримали травми. Про це повідомляє Polstatnews.
Водій вантажівки Scania не постраждав. За даними поліції, він був тверезий.
Також за непідтвердженими даними, загиблі були громадянами України.
Нагадаємо, вчора у фінському місті Расеборг на залізничному переїзді потяг в'їхав у військовий автомобіль. Жертвами інциденту стали четверо осіб
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27 10 2017 15:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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