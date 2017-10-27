У Польщі дві людини стали жертвами аварії

У польському воєводстві Сілезія в результаті ДТП за участю мікроавтобуса і вантажного автомобіля загинули дві людини.

Як підтвердили в польському Головному управлінні національних доріг і автомагістралей, в результаті аварії загинули водій мікроавтобуса Volkswagen і один з пасажирів. Ще п'ятеро осіб, що знаходилися в автобусі, отримали травми. Про це повідомляє Polstatnews.

Водій вантажівки Scania не постраждав. За даними поліції, він був тверезий.

Також за непідтвердженими даними, загиблі були громадянами України.

Нагадаємо, вчора у фінському місті Расеборг на залізничному переїзді потяг в'їхав у військовий автомобіль. Жертвами інциденту стали четверо осіб