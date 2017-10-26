Залізнична катастрофа у Фінляндії: четверо осіб загинули Ще семеро травмовані

У фінському місті Расеборг на залізничному переїзді потяг в'їхав у військовий автомобіль.

Фото: yle.fi

Про це повідомляє Yle. ДТП сталась сьогодні близько 08:00. Поліція повідомляє про чотирьох загиблих і сімох травмованих. Постраждалих госпіталізували. Рух поїздів на цій залізничній ділянці тимчасово призупинили через ліквідацію наслідків аварії. Про причини аварії поки нічого невідомо. Нагадаємо, на початку вересня у Читі, адміністративному центрі Забайкальського краю Росії, зійшли з рейок кілька залізничних платформ, які перевозили військову техніку.

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