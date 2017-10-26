Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Залізнична катастрофа у Фінляндії: четверо осіб загинули

Ще семеро травмовані
У фінському місті Расеборг на залізничному переїзді потяг в'їхав у військовий автомобіль.
Залізнична катастрофа у Фінляндії: четверо осіб загинули Фото: yle.fi

Про це повідомляє Yle. ДТП сталась сьогодні близько 08:00.

Поліція повідомляє про чотирьох загиблих і сімох травмованих.

Постраждалих госпіталізували.

Рух поїздів на цій залізничній ділянці тимчасово призупинили через ліквідацію наслідків аварії.

Про причини аварії поки нічого невідомо.

Нагадаємо, на початку вересня у Читі, адміністративному центрі Забайкальського краю Росії, зійшли з рейок кілька залізничних платформ, які перевозили військову техніку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 10 2017 12:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.