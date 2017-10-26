CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ фінському місті Расеборг на залізничному переїзді потяг в'їхав у військовий автомобіль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Залізнична катастрофа у Фінляндії: четверо осіб загинули
Ще семеро травмовані
Фото: yle.fi
Про це повідомляє Yle. ДТП сталась сьогодні близько 08:00.
Поліція повідомляє про чотирьох загиблих і сімох травмованих.
Постраждалих госпіталізували.
Рух поїздів на цій залізничній ділянці тимчасово призупинили через ліквідацію наслідків аварії.
Про причини аварії поки нічого невідомо.
Нагадаємо, на початку вересня у Читі, адміністративному центрі Забайкальського краю Росії, зійшли з рейок кілька залізничних платформ, які перевозили військову техніку.
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26 10 2017 12:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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