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У Росії зійшов з рейок потяг з військовою технікою, - ФОТО

На фото з місця події видно, що склад, зокрема, перевозив БМП і військові автомобілі
У Читі, адміністративному центрі Забайкальського краю Росії, зійшли з рейок кілька залізничних платформ, які перевозили військову техніку.
У Росії зійшов з рейок потяг з військовою технікою, - ФОТО Фото: соцмережі

Інцидент стався в середу, 6 вересня, на перегоні залізничної станції, повідомляє російське інформагентство "Интерфакс" з посиланням на прес-службу Східного військового округу РФ.

"Техніка перевозилася без особового складу. Постраждалих немає. Причини події встановлюються", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі Забайкальської залізниці повідомили, що з рейок зійшли 10 вагонів вантажного потяга. Як зазначають у відомстві, внаслідок події "загрози екологічної безпеки немає, на рух пасажирських поїздів ситуація не вплинула".

За іншою інформацією, оприлюдненою в ЗМІ, сталося сходження 11 вантажних платформ і трьох вагонів супроводження.

Нагадаємо, що спільні стратегічні навчання Збройних сил Росії і Білорусі "Захід-2017" заплановано на 14-20 вересня.

Спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" повинні пройти з 14 по 20 вересня на території Білорусі. До участі в навчанні планують залучити до 12 700 військовослужбовців, у тому числі близько 3000 - від Збройних сил Російської Федерації, а також близько 680 одиниць бойової техніки. Це найбільший захід спільної оперативної підготовки збройних сил Росії і Білорусі.

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06 09 2017 22:59
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