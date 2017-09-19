У Польщі на залізниці пошкодили десять американських танків

Десять танків Армії США були пошкоджені під час перевезення по залізниці в Польщі.

"Бойові машини, які перевозяться поїздом з Гданська на тренувальний майданчик в Жагані, не пройшли під дах на станції недалеко від міста Торун", - повідомляє місцева радіостанція RMF FM з посиланням на дані поліції.

За словами представника поліції Ярослава Віневского, в результаті інциденту ніхто не постраждав, проте 10 американських танків з 37, а також конструкція навісу станції були пошкоджені.

Правоохоронні органи порушили кримінальну справу, встановлюються причини події. Як повідомили радіостанції в поліції, перевірка показала, що машиніст і бригада поїзда "були тверезими". За даними кореспондента RMF FM, навантаження техніки на платформи здійснюють не американські військовослужбовці.

Нагадаємо, 13 вересня в Гданськ морем прибули близько 200 танків Abrams і бойових машин піхоти Bradley.

У Польщі проходить операція "Атлантична рішучість" (Atlantic Resolve), яка спрямована на підтримку США країн-членів НАТО "після приєднання Криму до Росії". В рамках цієї операції в республіці розгорнуто Американська бронетанкова бригада.