У Польщі на залізниці пошкодили десять американських танків
"Бойові машини, які перевозяться поїздом з Гданська на тренувальний майданчик в Жагані, не пройшли під дах на станції недалеко від міста Торун", - повідомляє місцева радіостанція RMF FM з посиланням на дані поліції.
За словами представника поліції Ярослава Віневского, в результаті інциденту ніхто не постраждав, проте 10 американських танків з 37, а також конструкція навісу станції були пошкоджені.
Правоохоронні органи порушили кримінальну справу, встановлюються причини події. Як повідомили радіостанції в поліції, перевірка показала, що машиніст і бригада поїзда "були тверезими". За даними кореспондента RMF FM, навантаження техніки на платформи здійснюють не американські військовослужбовці.
Нагадаємо, 13 вересня в Гданськ морем прибули близько 200 танків Abrams і бойових машин піхоти Bradley.
У Польщі проходить операція "Атлантична рішучість" (Atlantic Resolve), яка спрямована на підтримку США країн-членів НАТО "після приєднання Криму до Росії". В рамках цієї операції в республіці розгорнуто Американська бронетанкова бригада.
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