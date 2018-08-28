У Польщі попередили про можливі черги на кордонах через страйк прикордонників
У цих листах вони пояснюють, що невдача у переговорах з Міністерством внутрішніх справ щодо умов праці змусила їх прийняти рішення використати елементи італійського страйку в рамках протесту, що може ускладнити рух на кордонах. Зокрема, профспілки попередили про більш тривалі перевірки і черги, повідомляє RMF24.
Протест триває кілька тижнів. Профспілки вимагають, серед іншого, підвищення заробітної плати, повернення до попередньої пенсійної системи, а також індексації заробітної плати.
Наразі профспілки сподіваються на сприяння прем’єра Матеуша Моравецького, з яким збираються зустрітися у вівторок у другій половині дня.
Нагадаємо, Ryanair скасував рейси з трьох країн Європи, на яких 25 і 26 липня повинні були вилетіти до 50 тисяч пасажирів, через страйк бортпровідників.
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