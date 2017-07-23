У Польщі тисячі людей протестують проти судової реформи
Тисячі людей зібралися у Варшаві, Кракові та інших містах, щоб закликати президента Анджея Дуду відхилити законодавство, яке фактично віддає контроль над Верховним судом та судовою системою правлячій партії, повідомляє The Associated Press.
Люди також зібралися поблизу будинку лідера правлячої партії Ярослава Качиньського та звинуватили його в тому, що він є диктатором.
We shall not give up on demorcacy, no ever!! See you again tomorrow!!#3xWeto #ZamachLipcowy #ŁańcuchŚwiatła pic.twitter.com/fJeT0iFMJO— KOD International (@Kom_Obr_Dem_Int) 22 липня 2017 р.
Колишній президент Польщі Лех Валенса звернувся до протестувальників у Гданську, закликавши молодих поляків до боротьби за збереження поділу гілок влади.
Багато протестувальників прийшли до Верховного суду, де співали "Imagine"Джона Леннона і тримали свічки.
Нагадаємо, що Сенат Польщі попри протести прийняв підтриманий раніше Сеймом закон про Верховний суд.
Прийняття закону супроводжувалося масовими протестами перед будівлями Сенату та Верховного суду.
Аби закон набув чинності, його ще повинен підписати президент Польщі Анджей Дуда.
Раніше Дуда висунув умову, за якою він готовий підписати суперечливий закон про судоустрій, який зустрів критику як всередині країни, так і за кордоном.
Як відомо, опозиція вважає документ "замахом на демократію" в країні. Його прийняття супроджувалося масовими протестами. Документ зустрів критику і за кордоном.
Згідно з ним, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя. Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.
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