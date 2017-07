У Польщі тисячі людей протестують проти судової реформи

Тисячі людей зібралися у Варшаві, Кракові та інших містах, щоб закликати президента Анджея Дуду відхилити законодавство, яке фактично віддає контроль над Верховним судом та судовою системою правлячій партії, повідомляє The Associated Press.

Люди також зібралися поблизу будинку лідера правлячої партії Ярослава Качиньського та звинуватили його в тому, що він є диктатором.

We shall not give up on demorcacy, no ever!! See you again tomorrow!!#3xWeto #ZamachLipcowy #ŁańcuchŚwiatła pic.twitter.com/fJeT0iFMJO