У Польщі заявили про право вимагати з Росії військові репарації
За словами Мосиньского, польська сторона, бажаючи домогтися репарацій за збиток, завданий у результаті Другої світової війни від Німеччини, має право вимагати аналогічні виплати і від Росії, які так і не були отримані після закінчення Радянсько-польської війни в 1921 році. На той момент Радянський Союз згідно з Ризьким договором повинен був виплатити Польщі 30 млн рублів золотом, повідомляє "Польське радіо".
"Росія є "законним спадкоємцем радянської Росії" і повинна задуматися про те, що робити з Ризьким договором", - заявив польський депутат.
Його підтримав і заступник міністра юстиції Польщі Патрік Якій, стверджуючи, що Росія, як і Німеччина, повинна відповісти за те, що зробила з Польщею.
Ризький договір між Польщею і Радянським Союзом було підписано 18 березня 1921 року, він ознаменував закінчення радянсько-польської війни. Згідно з договором, СРСР повинен був виплатити Польщі 30 млн.рублів золотом за її внесок у господарське життя Російської імперії та передати польській стороні майно на суму 18 млн рублів.
Нагадаємо, польська влада розмірковує над вимогою від Німеччини виплатити репарації в зв'язку з втратами Польщі під час Другої світової війни.
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