У Полтаві зупинили водія з 21-разовим перевищенням норми алкоголю у крові

Патрульні Полтави затримали водія зі сп'янінням у 21 раз вище норми

У Полтаві співробітники патрульної поліції під час оформлення ДТП зупинили ВАЗ-2105, за кермом якого був чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Доза алкоголю у крові водія в понад 21 раз перевищувала норму.

Як повідомляють у поліції, водія хотіли залучити до оформлення ДТП як свідка, однак у нього помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння – нечітку мову, запах алкоголю з порожнини рота, тремтіння пальців рук. Водій погодився на пропозицію патрульних пройти перевірку на алкотестері.

Результат тесту на стан сп'яніння показав позитивний результат – 4,32 проміле алкоголю, що в понад 21 раз перевищує допустиму норму.

До того ж, 41-річний правопорушник не мав із собою водійського посвідчення.

Патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали за ч. 1. ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння) та ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.

"Водія від керування транспортним засобом відсторонили. Право на керування автомобілем ВАЗ-2105 передали тверезому водієві", – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, соратника Генпрокурора Юрія Луценка – Ярослава Максимця і племінника головного військового прокурора – Андрія Матіоса затримували за водіння у нетверезому стані, але не притягли до відповідальності через "не такий" Драгер.