У Полтаві зупинили водія з 21-разовим перевищенням норми алкоголю у крові
Як повідомляють у поліції, водія хотіли залучити до оформлення ДТП як свідка, однак у нього помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння – нечітку мову, запах алкоголю з порожнини рота, тремтіння пальців рук. Водій погодився на пропозицію патрульних пройти перевірку на алкотестері.
Результат тесту на стан сп'яніння показав позитивний результат – 4,32 проміле алкоголю, що в понад 21 раз перевищує допустиму норму.
До того ж, 41-річний правопорушник не мав із собою водійського посвідчення.
Патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали за ч. 1. ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння) та ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.
"Водія від керування транспортним засобом відсторонили. Право на керування автомобілем ВАЗ-2105 передали тверезому водієві", – зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, соратника Генпрокурора Юрія Луценка – Ярослава Максимця і племінника головного військового прокурора – Андрія Матіоса затримували за водіння у нетверезому стані, але не притягли до відповідальності через "не такий" Драгер.
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