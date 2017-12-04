У Порошенка намагались відібрати бізнес за часів Януковича, - Южаніна
Южаніна, зауважила, що й сама потерпала від дій фіскальної служби. На запитання журналіста про те, чи й справді намагались у Порошенка відібрати бізнес, вона розповіла, що "це було видно по діях податківців".
"У всіх компаніях, пов'язаних з Рошен (а це близько 18-20 підприємств) одночасно провели перевірки, донарахували великі суми в бюджет. У публічних виступах Клименко (екс-міністр доходів і зборів України, - ред.) називав нечувані суми донарахувань, і хоча реальні цифри були меншими, наміри були очевидні. Тоді все знаходилися під тиском "молодої команди"", - наголосила Южаніна в інтерв'ю liga.net.
Нагадаємо, 25 квітня Южаніна і голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко посварилися під час обговорення законодавства по деофшоризацію на робочій групі.
В ході засідання робочої групи, Тимошенко заявила, що Южаніна є бізнес-партнером Порошенка.
Натомість Южаніна заперечила наявність спільного бізнесу з президентом Петром Порошенко.
На запитання журналіста в інтерв'ю, щодо того, що ЗМІ називають Южаніну "аудитором Порошенка" вона відповіла, що тільки пишається цим, якщо так насправді вважають.
"Буду високо цінувати таке звання", - додала чиновниця.
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