У Порошенка намагались відібрати бізнес за часів Януковича, - Южаніна

За словами чиновниці, "це було видно по діях податківців"

Очільниця податкового комітету Ради Ніна Южаніна розповіла, що за часів правління Віктора Януковича їй доводилось захищати інтереси багатьох підприємців перед податківцями, зокрема й нинішнього Президента Петра Порошенка.

Южаніна, зауважила, що й сама потерпала від дій фіскальної служби. На запитання журналіста про те, чи й справді намагались у Порошенка відібрати бізнес, вона розповіла, що "це було видно по діях податківців".

"У всіх компаніях, пов'язаних з Рошен (а це близько 18-20 підприємств) одночасно провели перевірки, донарахували великі суми в бюджет. У публічних виступах Клименко (екс-міністр доходів і зборів України, - ред.) називав нечувані суми донарахувань, і хоча реальні цифри були меншими, наміри були очевидні. Тоді все знаходилися під тиском "молодої команди"", - наголосила Южаніна в інтерв'ю liga.net.

Нагадаємо, 25 квітня Южаніна і голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко посварилися під час обговорення законодавства по деофшоризацію на робочій групі.

В ході засідання робочої групи, Тимошенко заявила, що Южаніна є бізнес-партнером Порошенка.

Натомість Южаніна заперечила наявність спільного бізнесу з президентом Петром Порошенко.

На запитання журналіста в інтерв'ю, щодо того, що ЗМІ називають Южаніну "аудитором Порошенка" вона відповіла, що тільки пишається цим, якщо так насправді вважають.

"Буду високо цінувати таке звання", - додала чиновниця.