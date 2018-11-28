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У Путіна пояснили, чому не відповіли на дзвінок Порошенка

"Запит - був, а розмови не було"
У Кремлі заявляють, що запит на телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним від глави української держави Петра Порошенка був, але він "не відбувся у зв'язку з цілою низкою чинників".
У Путіна пояснили, чому не відповіли на дзвінок Порошенка Фото: inforesist.org

Про це розповів журналістам у середу помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляє російський агенство ТАСС.

"Можу сказати, що запит був, але розмова не відбулася. Запит - був, а розмови не було", - підтвердив Ушаков.

За його словами, "при підготовці такого роду контактів оцінюється цілий ряд факторів, зокрема, сумісність графіків, також аналіз цілей, які та чи інша сторона ставить перед такою розмовою".

"Ось, з урахуванням цього, запит був, а розмови не було", - заявив Ушаков.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що після захоплення українських суден в Азовському морі намагався провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, однак Київ не отримав від Москви відповіді.

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28 11 2018 18:17
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