У Путіна пояснили, чому не відповіли на дзвінок Порошенка
Про це розповів журналістам у середу помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляє російський агенство ТАСС.
"Можу сказати, що запит був, але розмова не відбулася. Запит - був, а розмови не було", - підтвердив Ушаков.
За його словами, "при підготовці такого роду контактів оцінюється цілий ряд факторів, зокрема, сумісність графіків, також аналіз цілей, які та чи інша сторона ставить перед такою розмовою".
"Ось, з урахуванням цього, запит був, а розмови не було", - заявив Ушаков.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що після захоплення українських суден в Азовському морі намагався провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, однак Київ не отримав від Москви відповіді.
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