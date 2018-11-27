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Порошенко: Я замовив розмову з Путіним – ми не отримали відповіді

Президент звернувся до Ангели Меркель, щоб вона поговорила з Путіним про негайне звільнення полонених моряків
Президент України Петро Порошенко заявив, що після захоплення українських суден в Азовському морі намагався провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, однак Київ не отримав від Москви відповіді.
Порошенко: Я замовив розмову з Путіним – ми не отримали відповіді Фото: lb.ua

"Я вночі замовив розмову з президентом Росії Путіним – ми не отримали відповіді", - Порошенко сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

Він також повідомив, що був змушений звернутися до канцлера Німеччини Ангели Меркель з тим, щоб вона поговорила з Путіним про негайне звільнення полонених росіянами українських військовослужбовців.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Як відомо, Андрій Оприско є старшим матросом катера "Нікополь", Сергій Цибізов - матрос цього катера, Володимир Варимез - член екіпажу буксира "Яни Капу", лейтенант Роман Мокряк - командир катера "Бердянськ", старшина першої статті Олег Мельничук - командир буксира "Яни Капу", про Володимира Лісового відомо, що він капітан 3-го рангу.

У ФСБ РФ заявляли, що допитали кількох моряків: СБУшника Андрія Драча, матроса Сергія Цибізова (перебували на катері "Нікополь"), капітана Володимира Лісового.

Нагадаємо, російський "суд" в Криму обирає запобіжні заходи для українських моряків.

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27 11 2018 20:52
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