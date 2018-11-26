Кримський "суд" візьметься за полонених українських моряків, – ЗМІ

Підконтрольний окупантам суд у Криму, ймовірно, 27 листопада обиратиме запобіжний захід українським морякам, захопленим Росією.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в так званих "правоохоронних органах" півострова.

"Орієнтовно завтра суд розгляне запобіжний захід щодо українських моряків", – сказав співрозмовник агентства.

За інформацією журналістки Олени Савчук, засідання відбудеться в так званому Київському райсуді Сімферополя.

"Захоплених українських моряків, усіх 24-х (за даними росіян, українські військові заявляли про 23 особи – ред.) судитимуть у Криму", – пише журналістка.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив російському "Інтерфаксу", що моряків переслідують як "порушників кордонів".

ЗМІ опублікували список військових моряків, які були на бортах захоплених Росією кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу". Відповідний перелік отримала в розпорядження "ТСН".

Офіційні джерела повідомляли про 23 затриманих, а в переліку, який отримала "ТСН" - 18 прізвищ. Зазначається, що не всі вони належали до екіпажів, деякі особи були на бортах додатково.

Малий броньований артилерійський катер "Бердянськ"

Командир - лейтенант Роман Мокряк (1986 р.н.)

Старший матрос - Юрій Без'язичний (1990 р.н.)

Старший матрос - Андрій Артеменко (1994 р.н.)

Матрос - Андрій Ейдер (1999 р.н.)

Старший матрос - Богдан Головаш (1996 р.н.)

Капітан 2 рангу - Денис Гриценко (1984 р.н.)

Малий броньований артилерійський катер "Нікополь"

Командир - старший лейтенант Богдан Небилиця (1994 р.н.)

Старший матрос - В'ячеслав Зінченко (1998 р.н.)

Матрос - Сергій Цибизов (1997 р.н.)

Капітан-лейтенант - Сергій Попов (1991 р.н.)

Старшина 1 статті - Владистав Костишин (1994 р.н.)

Старший матрос - Андрій Оприско (1971 р.н.)

Рейдовий буксир "Яни Капу"

Командир - старшина 1 статті Олег Мельничук (1995 р.н.)

Старший матрос - Михайло Власюк (1984 р.н.)

Старший матрос - Віктор Безпальченко (1987 р.н.)

Старший матрос - Володимир Терещенко (1994 р.н.)

Матрос - Євген Семидоцький (1998 р.н.)

Капітан 3 рангу - Володимир Лісовий (1984 р.н.)