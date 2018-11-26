Кримський "суд" візьметься за полонених українських моряків, – ЗМІ
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в так званих "правоохоронних органах" півострова.
"Орієнтовно завтра суд розгляне запобіжний захід щодо українських моряків", – сказав співрозмовник агентства.
За інформацією журналістки Олени Савчук, засідання відбудеться в так званому Київському райсуді Сімферополя.
"Захоплених українських моряків, усіх 24-х (за даними росіян, українські військові заявляли про 23 особи – ред.) судитимуть у Криму", – пише журналістка.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив російському "Інтерфаксу", що моряків переслідують як "порушників кордонів".
ЗМІ опублікували список військових моряків, які були на бортах захоплених Росією кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу". Відповідний перелік отримала в розпорядження "ТСН".
Офіційні джерела повідомляли про 23 затриманих, а в переліку, який отримала "ТСН" - 18 прізвищ. Зазначається, що не всі вони належали до екіпажів, деякі особи були на бортах додатково.
Малий броньований артилерійський катер "Бердянськ"
Командир - лейтенант Роман Мокряк (1986 р.н.)
Старший матрос - Юрій Без'язичний (1990 р.н.)
Старший матрос - Андрій Артеменко (1994 р.н.)
Матрос - Андрій Ейдер (1999 р.н.)
Старший матрос - Богдан Головаш (1996 р.н.)
Капітан 2 рангу - Денис Гриценко (1984 р.н.)
Малий броньований артилерійський катер "Нікополь"
Командир - старший лейтенант Богдан Небилиця (1994 р.н.)
Старший матрос - В'ячеслав Зінченко (1998 р.н.)
Матрос - Сергій Цибизов (1997 р.н.)
Капітан-лейтенант - Сергій Попов (1991 р.н.)
Старшина 1 статті - Владистав Костишин (1994 р.н.)
Старший матрос - Андрій Оприско (1971 р.н.)
Рейдовий буксир "Яни Капу"
Командир - старшина 1 статті Олег Мельничук (1995 р.н.)
Старший матрос - Михайло Власюк (1984 р.н.)
Старший матрос - Віктор Безпальченко (1987 р.н.)
Старший матрос - Володимир Терещенко (1994 р.н.)
Матрос - Євген Семидоцький (1998 р.н.)
Капітан 3 рангу - Володимир Лісовий (1984 р.н.)
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"