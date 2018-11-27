ФСБ оприлюднила відео "допиту" захоплених українських моряків

У Федеральній службі безпеки Росії розповіли, що допитали українських моряків, затриманих напередодні в Керченській протоці.

У ФСБ заявляють, що нібито знайшли серед українських моряків двох співробітників СБУ, повідомляє ТАСС.

"Координаторами провокації були два співробітники СБУ, які перебували безпосередньо на українських кораблях", - пише російське видання.

У ФСБ додали, що допитали кількох моряків.

"Зокрема, опитані оперуповноважений 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ старший лейтенант Андрій Драч (перебував на катері "Нікополь"), комендор-сигнальник, матрос катера "Нікополь" Сергій Цибізов, командир дивізіону суден забезпечення військово-морської бази "Південь" ВМС України (військова частина А-1728), капітан 3-го рангу Володимир Лісовий", - запевняють у ФСБ.

ФСБ також опублікувала відео з українськими моряками, на якому вони заявляють, що нібито порушили "територіальні води" РФ у морі.

Андрій Драч на відео заявив, що українські кораблі зайшли в "територіальні води РФ".

"Я, Драч Андрій, член екіпажу судна "Нікополь" ВМС України. 23 числа отримав завдання слідувати маршрутом "Одеса-Маріуполь" через Керченську протоку. На шляху слідування до Маріуполя ми зайшли в територіальні води РФ, де нас попереджала берегова охорона РФ, що ми порушуємо законодавство Росії.

Неодноразово нам говорили, щоб ми покинули територіальні води Росії. Під час зупинки берегова охорона попередила нас, що треба покинути територіальні води РФ і вийти за 12-мильну зону і чекати на подальші рішення нашого проходження через Керченську протоку до Маріуполя".

Володимир Лісовий на відео говорить, що "свідомо ігнорував" запити з боку Росії та усвідомлював, що "дії українських суден чинять провокацію".

"Я, Лісовий Володимир Володимирович, командир військової частини 1828. З 22 листопада 2018 року перебуваю у складі кораблів ВМС України…Здійснив перехід через Керченську протоку. Після перетину російського кордону візуально спостерігав кораблі пограничної служби ФСБ Російської Федерації. Із запитів …радіостанції ігнорував свідомо.

Під час переходу на борту перебувала стрілецька зброя, а також кулемети ДШК з боєкомплектами. Усвідомлював, що дії кораблів ВМС України у Керченській протоці несуть провокаційний характер. Я виконував наказ і планував здійснити переправлення кораблів з порту Одеси до порту Маріуполя".

Сергій Цибізов, як і Драч, на відео, знятим ФСБ, заявив про нібито порушення Україною "територіальних вод РФ".

"Я, Цибізов Сергій Андрійович, у п’ятницю вранці вийшли о 8 ранку з Одеси і йшли до Бердянська через Керченську протоку. Коли підійшли до Керченської протоки, зайшли на води Росії, після чого нам були поставлені команди зупинитися і очікувати подальших команд. Перед тим, як відкрити вогонь, були помічені ракетниці зеленого кольору, дві.

Ми на "Нікополі" далі йшли-йшли і з нами зв’язалися російські кораблі, попросили зупинитися, впасти на реверс. По нас відкрили також вогонь. Командир прийняв рішення та зупинив катер. Нас зняли з катера і все".

На відео видно, що моряки читають підготовлений заздалегідь текст.

Командувач Військово-Морських Сил України Ігор Воронченко підкреслив, що захоплених у Керченській протоці українських моряків змушують під тиском давати неправдиві свідчення.

"Екіпажі суден зараз перебувають в різних місцях. Троє військовослужбовців, один офіцер і двоє контрактників, які були поранені, перебувають в лікарні міста Керчі.

Кораблі перебувають в пункті базування, де дислокуються катери ФСБ. І вже є певні докази про надання неправдивої інформації нашими матросами", - розповів Воронченко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".

"Уже було відео з трьома матросами, які давали свідчення під психологічним та фізичним впливом.

Я цих матросів з Нікополя знаю, вони завжди були чесними професіоналами своєї справи. І те, що вони зараз говорять, це неправда", - підкреслив командувач ВМС України.

Він додав, що з цими військовослужбовцями вже зустрілися адвокати.

Воронченко також підкреслив, що двоє військовослужбовців є вихідцями з Криму і їх батьки проживають на півострові, в зв'язку з чим на них буде чинитися тиск.

У відповідь на питання про поширену ФСБ РФ інформацію, що на борту українських суден нібито були співробітники СБУ, командувач ВМС заявив: "Вони можуть сказати, що ми прилетіли з неба на космічному кораблі".

Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомили, що підконтрольний окупантам суд у Криму, ймовірно, 27 листопада обиратиме запобіжний захід українським морякам, захопленим Росією.

Омбудсмен з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що ніхто з затриманих у Керченській протоці українських моряків не перебуває у місцях обмеження волі.