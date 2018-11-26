Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Затримані українські моряки не сидять у СІЗО, - омбудсмен Росії

Москалькова відмовилася відповідати на питання, чи відкрили якісь кримінальні провадження щодо українських моряків
Омбудсмен з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що ніхто з затриманих у Керченській протоці українських моряків не перебуває у місцях обмеження волі.
Затримані українські моряки не сидять у СІЗО, - омбудсмен Росії Фото: tass.ru

"Ніхто з затриманих українців не знаходиться зараз у СІЗО чи інших місцях обмеження волі", - заявила вона в коментарі "Громадському".

Зазначається, що Москалькова відмовилася відповідати на питання, чи відкрили якісь кримінальні провадження щодо українських моряків, тому, що деталі процесуальних дій не входять до кола відповідальності омбудсмена.

Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомили, що підконтрольний окупантам суд у Криму, ймовірно, 27 листопада обиратиме запобіжний захід українським морякам, захопленим Росією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 11 2018 20:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.