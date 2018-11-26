CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОмбудсмен з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що ніхто з затриманих у Керченській протоці українських моряків не перебуває у місцях обмеження волі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Затримані українські моряки не сидять у СІЗО, - омбудсмен Росії
Москалькова відмовилася відповідати на питання, чи відкрили якісь кримінальні провадження щодо українських моряків
Фото: tass.ru
"Ніхто з затриманих українців не знаходиться зараз у СІЗО чи інших місцях обмеження волі", - заявила вона в коментарі "Громадському".
Зазначається, що Москалькова відмовилася відповідати на питання, чи відкрили якісь кримінальні провадження щодо українських моряків, тому, що деталі процесуальних дій не входять до кола відповідальності омбудсмена.
Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомили, що підконтрольний окупантам суд у Криму, ймовірно, 27 листопада обиратиме запобіжний захід українським морякам, захопленим Росією.
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26 11 2018 20:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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