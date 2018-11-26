Затримані українські моряки не сидять у СІЗО, - омбудсмен Росії

Москалькова відмовилася відповідати на питання, чи відкрили якісь кримінальні провадження щодо українських моряків

Омбудсмен з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що ніхто з затриманих у Керченській протоці українських моряків не перебуває у місцях обмеження волі.

"Ніхто з затриманих українців не знаходиться зараз у СІЗО чи інших місцях обмеження волі", - заявила вона в коментарі "Громадському".

Зазначається, що Москалькова відмовилася відповідати на питання, чи відкрили якісь кримінальні провадження щодо українських моряків, тому, що деталі процесуальних дій не входять до кола відповідальності омбудсмена.

Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомили, що підконтрольний окупантам суд у Криму, ймовірно, 27 листопада обиратиме запобіжний захід українським морякам, захопленим Росією.