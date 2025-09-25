Іспанія та Італія відправили військові кораблі для захисту флотилії пропалестинських активістів

Іспанія розгорне патрульний корабель Furor, а Італія надіслала фрегат Fasan, який перебував на північ від Криту

Іспанія та Італія оголосили, що відправили на підтримку флотилії Global Sumud Flotilla, яка везе гуманітарну допомогу жителям Сектору Гази, свої військові кораблі.

Так, за даними джерел, Іспанія розгорне патрульний корабель Furor. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес пояснив, що судно вирушить із порту Картахена, щоб здійснити рятувальну операцію в разі потреби.

Водночас Італія надіслала фрегат Fasan, який перебував на північ від Криту, розповів міністр оборони країни Гвідо Крозетто. Згодом стало відомо, що до Fasan приєднається ще один фрегат — Alpino.

Як зазначає Euronews, Іспанія та Італія ухвалили рішення відправити кораблі після того, як активісти повідомили про дрони або літаки, що скинули непізнані об’єкти на щонайменше 10 човнів флотилії. За словами активістів, пролунало принаймні 13 вибухів.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес раніше попереджав Ізраїль, що Мадрид відреагує на будь-які дії, що порушують свободу пересування, слова й дотримання міжнародного права флотилії Sumud.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні засудила напад на флотилію, однак назвала ініціативу щодо надання допомоги небезпечною та безвідповідальною. Вона запропонувала передати допомогу через Латинський патріархат Єрусалиму. За цим планом, активісти повинні залишити допомогу на Кіпрі, звідки її заберуть представники католицької церкви.

За словами Мелоні, уряди Італії, Кіпру та Ізраїлю підтримують пропозицію та очікують відповіді від флотилії. У Тель-Авіві неодноразово заявляли, що не дозволять флотилії дістатися до Сектору Гази, стверджуючи, що конвой організовано Хамас.

"Якщо учасники флотилії справді бажають доставити гуманітарну допомогу, а не служити Хамас, Ізраїль закликає судна пришвартуватися в Ашкелоні й розвантажити там допомогу, звідки вона буде оперативно та скоординовано передана до Сектору Гази", — заявило Міністерство закордонних справ Ізраїлю.