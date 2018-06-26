У Путіна відповіли на прохання генсека РЄ помилувати Олега Сенцова

"Лист Ягланда не може служити підставою для помилування Сенцова"

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков відповів журналістам щодо прохання генерального секретаря Ради Європи.

Незаконно засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов не може бути помилуваний на підставі прохання, заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Подібне прохання з точки зору російського законодавства не може стати підставою для якихось дій, що стосуються процедури помилування, зазначив Пєсков.

Лист генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда направили Росії "по дипломатичних каналах", припустив він.

"Поки що я не бачив цього листа, тому нічого не можу сказати", - заявив прес-секретар Путіна.

Процедура помилування "чітко прописана в законодавстві Росії". У справі Олега Сенцова жодних зрушень немає, додав він.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова, який утримується у російській в'язниці.

Додамо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.