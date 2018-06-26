Генсек Ради Європи попросив Путіна звільнити Сенцова

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова, який утримується у російській в'язниці.

Як керівник РЄ, генсек має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини, повідомляє Голос Америки.

"Документ було відправлено, чекаємо на офіційне підтвердження дипломатичними каналами Росії", підтвердили Голосу Америки у пресслужбі Ради Європи.

20 червня Ягланд відвідав Москву, де зустрівся з президентом РФ, міністром закордонних справ Сергєєм Лавровим та російською омбудсменкою Татьяною Москальковою.

За словами Гольтґена, під час переговорів з Путіним питання звільнення українських політичних в'язнів генсек РЄ не порушував. Проте у ході зустрічей з Лавровим та Москальковою він закликав російську сторону звільнити Сенцова з гуманітарних міркувань.

"Російська сторона вислухала цей заклик, проте не висловила щодо нього ні підтримки, ні заперечень", – повідомив Гольтґен. Тому генсек вирішив особисто клопотати про звільнення Олега Сенцова.

Раніше, генсек Ради Європи заявляв, що офіційно проситиме звільнити Сенцова.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (РФ) у серпні 2015 року засудив Олега Сенцова, затриманого у Криму у 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму. Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (РФ), відомій як "Білий ведмідь". 14 травня він оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких тримають в РФ.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

Додамо, Міністерство закордонних справ України вкотре звернулося до Росії з проханням надати уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій доступ до політв’язнів.