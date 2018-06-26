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Генсек Ради Європи попросив Путіна звільнити Сенцова

Олег Сенцов голодує вже 43 дні
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова, який утримується у російській в'язниці.
Генсек Ради Європи попросив Путіна звільнити Сенцова Фото: EPA

Як керівник РЄ, генсек має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини, повідомляє Голос Америки.

"Документ було відправлено, чекаємо на офіційне підтвердження дипломатичними каналами Росії", підтвердили Голосу Америки у пресслужбі Ради Європи.

20 червня Ягланд відвідав Москву, де зустрівся з президентом РФ, міністром закордонних справ Сергєєм Лавровим та російською омбудсменкою Татьяною Москальковою.

За словами Гольтґена, під час переговорів з Путіним питання звільнення українських політичних в'язнів генсек РЄ не порушував. Проте у ході зустрічей з Лавровим та Москальковою він закликав російську сторону звільнити Сенцова з гуманітарних міркувань.

"Російська сторона вислухала цей заклик, проте не висловила щодо нього ні підтримки, ні заперечень", – повідомив Гольтґен. Тому генсек вирішив особисто клопотати про звільнення Олега Сенцова.

Раніше, генсек Ради Європи заявляв, що офіційно проситиме звільнити Сенцова.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (РФ) у серпні 2015 року засудив Олега Сенцова, затриманого у Криму у 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму. Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (РФ), відомій як "Білий ведмідь". 14 травня він оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких тримають в РФ.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

Додамо, Міністерство закордонних справ України вкотре звернулося до Росії з проханням надати уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій доступ до політв’язнів.

 
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26 06 2018 09:05
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