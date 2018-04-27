CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГрупа народних депутатів внесла до Верховної Ради законопроект №8329 про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Раду внесено законопроект про перейменування Дніпропетровської області
Законопроект зареєстровано 27 квітня 2018 року
Фото: УНІАН
Згідно статусу документа, на цей момент він переданий на розгляд керівництва. В авторстві законопроекту вказані прізвища 157 народних депутатів.
Законопроект зареєстровано 27 квітня 2018 року. На цей момент тексту документа на сайті немає.
Нагадаємо, 19 травня 2016 року, виконуючи закон про декомунізацію, Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ у Дніпро.
Згодом, офіційний представник російського МЗС Марія Захарова назвала українських депутатів, які перейменували Дніпропетровськ, недоучками.
Мер міста Борис Філатов попередив, що витрати, пов'язані з перейменуванням Дніпропетровська на Дніпро, складуть 700-800 тис грн.
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