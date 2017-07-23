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У разі війни з КНДР світ зазнає страшніших жертв, ніж в роки Другої світової, - Пентагон

США не відкидають використання військових заходів у відповідь на ядерні можливості Північної Кореї
У Міноборони США наголошують, що Вашингтон повинен бути готовим до збройної конфронтації з Північною Кореєю.
У разі війни з КНДР світ зазнає страшніших жертв, ніж в роки Другої світової, - Пентагон Фото: ria.ru

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джозеф Данфорд.

"Багато хто називає військові заходи "немислимими". Я б злегка змінив це твердження, сказавши, що це буде жахливо, призведе, на жаль, до втрат, що ми вже переживали в нашому житті", – сказав Данфорд під час виступу на конференції в місті Аспені, що в штаті Колорадо, повідомляє nbcnews.com.

Данфорд застерігає, що у разі війни з КНДР, світ зазнає набагато страшніших жертв, ніж в роки Другої світової.

Водночас, за його словами, не варто відкидати використання військових заходів у відповідь на ядерні можливості Північної Кореї.

"Немислимо було б дозволити, щоб ядерні ракети вразили Денвер чи Колорадо. Тому моє завдання – використовувати військові заходи, щоб не допустити цього", – наголосив американський генерал.

Він каже, що вже говорив про це партнерам – "як друзям, так і супротивникам".

Нагадаємо, що режим Кім Чен Ина регулярно погрожує США початком ядерної війни. Пхеньян порушує резолюції Радбезу ООН запусками балістичних ракет різного класу.

КНДР через це критикують як сусідні країни Японія і Південна Корея, так і інші члени міжнародного співтовариства, особливо США.

Раніше, американський президент Дональд Трамп допускав силовий варіант урегулювання конфлікту.

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