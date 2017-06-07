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США готові застосувати військову силу проти КНДР, - Хейлі

США приготувалися захищати себе і союзників
США можуть застосувати військову силу проти КНДР, якщо це буде необхідно для припинення її ядерної програми.
США готові застосувати військову силу проти КНДР, - Хейлі Фото:Associated Press

Про це заявила американський постпред в ООН Ніккі Хейлі, передає Reuters.

У ході свого виступу на нараді Ради безпеки, вона підкреслила, що Пхеньян "швидко закриває можливості для дипломатичного вирішення і США приготувалися захищати себе і союзників".

"Одна з наших можливостей полягає в нашій значній військовій силі. Ми будемо використовувати її, якщо будемо змушені, але ми б вважали за краще не йти в цьому напрямку", - сказала Хейлі.

Крім того, Хейлі повідомила, що Вашингтон готує новий пакет санкцій відносно Пхеньяну.

Ще одним методом тиску на КНДР може стати введення санкцій відносно країн, які співпрацюють з Північною Кореєю. Вона підкреслила, що в інтересах тиску на Пхеньян, Вашингтон готовий працювати з Китаєм.

"Ми будемо працювати з Китаєм, ми будемо працювати з будь-якою країною, яка вірить у мир. Але ми не будемо повторювати неадекватні підходи минулого, які привели нас в цей темний день", - заявила дипломат.

Як повідомлялось, 4 липня Північна Корея провела черговий пуск балістичної ракети з авіабази Banghyon в північній провінції Пхенан-Пукто недалеко від кордону з Китаєм.

За інформацією Bloomberg, ракета пролетіла близько 930 км.  В міноборони Японії заявили,що вона, ймовірно, впала в море у виключній економічній зоні країни.

Тихоокеанське командування армії США ідентифікувало її як ракету середньої дальності наземного базування.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін негайно скликав у зв’язку з цим Раду національної безпеки.

Нагадаємо, що Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.

Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом" і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.

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06 07 2017 07:19
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