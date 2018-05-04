У ресторані Києва затримали посадовця Укртрансбезпеки на хабарі у 38 тисяч доларів

У Києві співробітники Служби безпеки України затримали чиновника Департаменту адміністративних послуг Державної служби з безпеки на транспорті за хабар у 38 тисяч доларів.

За інформацією спецслужби, посадовець Укртрансбезпеки налагодив корупційну схему довкола надуманого "дефіциту" бланків-дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Зокрема, він вимагав від підприємця 38 тисяч доларів за видачу дозволів. За кожний оформлений документ чиновник отримував від 100 до 500 доларів при офіційній вартості бланку у 49 гривень.

Посадовця Укртрансбезпеки затримали в одному із розважальних закладів Києва під час отримання чергової частини хабара в розмірі 4,6 тисячі доларів.

За фактом хабарництва відкрито кримінальне провадження (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що співробітники СБУ викрили у Харкові підполковника поліції, який вимагав хабар у керівництва одного з вишів.