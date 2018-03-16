У рейтингу найдорожчих міст світу Київ піднявся на 14 сходинок
Згідно з оприлюдненим 15 березня рейтингом Worldwide Cost of Living 2018, який готує видання The Economist, столиця України піднялася на 14 позицій порівняно з минулим роком.
Найдорожчим містом у рейтингу п’ятий рік поспіль є Сінгапур. Половина з десяти найдорожчих міст – розташовані в Європі, зокрема Париж, Цюрих, Осло.
Серед найдешевших міст планети у звіті останнє місце посідає Дамаск (Сирія). Також у десятці найдешевших – Каракас (Венесуела), Алмати (Казахстан), Бухарест (Румунія), Делі (Індія).
За словами авторів рейтингу, головною причиною для змін у рейтингу продовжують бути коливання курсів валют. У результаті цього через падіння курсу долара жодне з американських міст не увійшло до першої десятки рейтингу: Нью-Йорк і Лос-Анджелес посідають 13-е і 14-е місця порівняно з дев’ятим і 11-им місцем минулого року.
Складаючи рейтинг експерти порівнювали понад 400 індивідуальних цін на більше ніж 150 продуктів і послуг.
У 2017-му Київ входив до десятки найдешевших для життя міст (був на 124 місці).
Нагадаємо, у листопаді минулого року у списку "найзеленіших" міст Європи міського дослідника Філіпа Ґартнера Київ посів перше місце у категорії міст Європи з населенням понад 2 мільйони.
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