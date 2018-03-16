У рейтингу найдорожчих міст світу Київ піднявся на 14 сходинок

Найдорожчим містом у рейтингу п’ятий рік поспіль є Сінгапур

Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст світу і посідає 110 місце зі 133 проаналізованих населених пунктів.

Згідно з оприлюдненим 15 березня рейтингом Worldwide Cost of Living 2018, який готує видання The Economist, столиця України піднялася на 14 позицій порівняно з минулим роком.

Найдорожчим містом у рейтингу п’ятий рік поспіль є Сінгапур. Половина з десяти найдорожчих міст – розташовані в Європі, зокрема Париж, Цюрих, Осло.

Серед найдешевших міст планети у звіті останнє місце посідає Дамаск (Сирія). Також у десятці найдешевших – Каракас (Венесуела), Алмати (Казахстан), Бухарест (Румунія), Делі (Індія).

За словами авторів рейтингу, головною причиною для змін у рейтингу продовжують бути коливання курсів валют. У результаті цього через падіння курсу долара жодне з американських міст не увійшло до першої десятки рейтингу: Нью-Йорк і Лос-Анджелес посідають 13-е і 14-е місця порівняно з дев’ятим і 11-им місцем минулого року.

Складаючи рейтинг експерти порівнювали понад 400 індивідуальних цін на більше ніж 150 продуктів і послуг.

У 2017-му Київ входив до десятки найдешевших для життя міст (був на 124 місці).

Нагадаємо, у листопаді минулого року у списку "найзеленіших" міст Європи міського дослідника Філіпа Ґартнера Київ посів перше місце у категорії міст Європи з населенням понад 2 мільйони.