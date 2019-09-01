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У Рівному від кору помер чоловік

Пацієнт не був вакцинований проти кору
У рівненській лікарні 6 січня від захворювання на кір помер 49-річний чоловік.
У Рівному від кору помер чоловік Фото: з відкритих джерел

Про це повідомив "Укрінформу" завідувач відділенням епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Рівненського обласного лабораторного центру Віктор Мороз.

"Житель смт Квасилів Рівненського району віком 49 років захворів на кір 19 грудня. По медичну допомогу звернувся 24 грудня і був госпіталізований в інфекційне відділення Рівненської ЦРЛ. Внаслідок тяжкого перебігу хвороби за три дні був переведений у відділення інтенсивної терапії та анестезіології", - повідомив Мороз.

За його словами, пацієнта з важкою формою кору врятувати не вдалося.

"6 січня чоловік помер. Заключний діагноз: набряк головного мозку. Коровий енцефаліт. Кір важкої форми лабораторно підтверджений. Пацієнт не вакцинований проти кору", - зазначив Мороз.

Нагадаємо, що це вже друга смерть від кору з початку року. 1 січня в Житомирі помер дворічний хлопчик з Бердичева.

Протягом 2018 року понад 54 тисячі українців захворіли на кір. Найвищі показники захворюваності зафіксовано у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій і Чернівецькій областях.

Специфічного лікування від кору немає, найнадійніший варіант уникнути захворювання - зробити щеплення згідно з календарем вакцинації (для дітей і підлітків) або ревакцинацію в будь-якій лікарні (для дорослих).

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09 01 2019 12:58
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