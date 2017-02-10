У Росії арештували Навального

Симоновський районний суд Москви заарештував одного з лідерів російської опозиції Олексія Навального на 20 діб за "неодноразові заклики до участі в неузгоджених акціях"

Про це повідомляє телеканал "Дождь".

Суд дійшов висновку, що адміністрація Нижнього Новгорода не погодила мітинг прихильників Навального, котрий було заплановано на 29 вересня.

Суддя Хизир Муссакаєв наголосив, що згода організатора на місце проведення акції не може свідчити про погодження.

Окрім того, суд вирішив, що організатору й самому Навальному було відомо про відмову, однак політик в ролику на YouTube та на своєму сайті закликав до проведення неузгодженої акції.

"Суд вважає провину доведеною. Докази не викликають у суду сумнівів", - сказав суддя .

Після оголошення рішення судді Навальний сказав: "Ваша честь, я вас не візьму з собою до прекрасної Росії майбутнього".

29 вересня Навальний не потрапив до Нижнього Новгорода, оскільки поліція затримала його у Москві й протримавши 11 годин відпустила.

Незважаючи на те, що влада заборонила йому офіційно висувати власну кандидатуру на чергових виборах президента Росії, опозиціонер організував по усій країні виборчі штаби та їздить з передвиборчими виступами.

Таким чином Навальний намагається натиснути на владу й змустити допустити його до виборів.

Разом з тим, у Росії набуває популярності течія "05.11.17", прихильники якої збираються розпочати 5 листопада 2017 року мирну революцію.

Нагадаємо, в грудні 2014 року у справі про розкрадання коштів "Ів Роше" Олексію Навальному дали 3,5 роки умовно і п'ять років випробувального терміну. Його брата Олега по цій же справі засудили до 3,5 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Зазначимо, ще в червні у Центрвиборчкомі Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний не може балотуватися в президенти.