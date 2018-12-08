У Росії порадили Німеччині "запитати у дідів" про силу Москви

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу, заявив, нормальні відносини з РФ можна побудувати тільки не з позиції сили

Про це він сказав, коментуючи висловлювання глави міноборони ФРН Урсули фон дер Ляйєн, яка нібито заявила, що з Москвою варто вести діалог "з позиції сили".

За його словами, після всього, що зробила Німеччина, їй варто "ще років 200" не говорити подібного, повідомляє ТАСС з посиланням на інтерв'ю "Росія 24".

"Що ж стосується розмов з позиції сили, знову ж таки - поверніться в історію. Якщо самі не читаєте - запитайте у дідів, як це - розмовляти з Росією з позиції сили. Вони, напевно, зможуть розповісти", - заявив Шойгу.

У квітні фон дер Ляйєн, говорячи про необхідність збереження санкцій проти Росії, заявила, що важливо бути готовими зайняти позицію єдності і сили під час діалогу з Москвою.