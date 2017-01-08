У Росії зграя ведмедів з'їла тонну риби, яку на дорогу висипав п'яний водій

Поблизу міста Миколаївськ-на-Амурі в Хабаровському краї Росії ведмеді з'їли тонну риби, що висипалася з вантажівки, що проїжджала дорогою.

В адміністрації Миколаївського району заявили, що вантажівка висипала на дорозі близько тонни риби, коли їхала на підйом.

Водій перевозив вантаж з риболовецького колгоспу. Місцеві жителі стверджують, що водій був п'яним, інформує "Інтерфакс".



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"Річки зараз порожні, ведмеді відчули запах, вийшли на дорогу і все з'їли", - розповіли журналістам у районній адміністрації.

Нагадаємо, що в США близько 200 свиней розбіглися по шосе після того, як вантажівка, що їх перевозила, перекинулася під час аварії.