CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоблизу міста Миколаївськ-на-Амурі в Хабаровському краї Росії ведмеді з'їли тонну риби, що висипалася з вантажівки, що проїжджала дорогою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії зграя ведмедів з'їла тонну риби, яку на дорогу висипав п'яний водій
Водій перевозив вантаж з риболовецького колгоспу
Фото: twitter.com/ii_zhi
В адміністрації Миколаївського району заявили, що вантажівка висипала на дорозі близько тонни риби, коли їхала на підйом.
Водій перевозив вантаж з риболовецького колгоспу. Місцеві жителі стверджують, що водій був п'яним, інформує "Інтерфакс".
Фото twitter.com/ii_zhi
"Річки зараз порожні, ведмеді відчули запах, вийшли на дорогу і все з'їли", - розповіли журналістам у районній адміністрації.
Нагадаємо, що в США близько 200 свиней розбіглися по шосе після того, як вантажівка, що їх перевозила, перекинулася під час аварії.
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01 08 2017 10:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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