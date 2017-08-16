У розвідці США вважають, що КНДР може самостійно виготовляти ракетні двигуни

Джерело у відомстві зазначило, що "якби в КНДР поставляли радянські двигуни РД-250, то їх треба було б модифікувати"

За даними американської розвідки, КНДР може самостійно виробляти ракетні двигуни і не залежить від імпортних технологій.

"У нас є дані, щоб припустити, що Північна Корея не залежить від імпорту двигунів. Навпаки, на нашу думку, вони здатні самостійно виробляти такі двигуни", - сказав один зі співробітників розвідки США агентству Reuters.

При цьому інший співрозмовник агентства зауважив, що якби в КНДР поставляли радянські двигуни РД-250, то їх треба було б модифікувати. Для цього Пхеньяну знадобилися б іноземні експерти або персонал, навчений "в Росії або ще десь".

Нагадаємо, що авторитетна американська газета The New York Times із посиланням на експертний аналіз, який містить оцінки американських розвідувальних агентств, повідомила, що успіх Північної Кореї у випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети став можливий завдяки придбанню на чорному ринку ракетних двигунів, ймовірно, з українського заводу "Південмаш", що має історичні зв'язки з російською ракетною програмою. Джерелом цього аналізу названо експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

В РНБО заявили, що український оборонний і авіакосмічний комплекси не постачали зброї і військових технологій в Північну Корею, а поширювана деякими іноземними ЗМІ неправдива інформація про нібито передачу "Південмашем" ракетних технологій КНДР, швидше за все, спровокована російськими спецслужбами.

Появу відповідних публікацій в Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.

Згодом експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман, на якого посилалося розслідування The New York Times, заявив, що Україна має провести розслідування щодо ракетного скандалу спільно зі США.