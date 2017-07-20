У санаторії в Бердянську отруїлись 30 дітей

У Бердянській міській раді заявляють, що цей заклад не має дозволу на оздоровлення та відпочинок дітей

У дитячому закладі санаторного типу "Лазурний" (м. Бердянськ, Запорізька обл.) зафіксовано масове отруєння дітей.

У Бердянській міській раді заявляють, що цей заклад не має дозволу на оздоровлення та відпочинок дітей, інформує 061.

Напередодні в соцмережах з'явилися повідомлення про те, що в санаторії в Бердянську відпочивають діти учасників АТО (близько 250 осіб), майже всі захворіли невідомою інфекцією.

Пізніше в Запорізькій облдержадміністрації повідомили, що 30 дітей з ознаками харчового отруєння госпіталізовано.