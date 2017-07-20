У санаторії в Бердянську отруїлись 30 дітей
У Бердянській міській раді заявляють, що цей заклад не має дозволу на оздоровлення та відпочинок дітей, інформує 061.
Напередодні в соцмережах з'явилися повідомлення про те, що в санаторії в Бердянську відпочивають діти учасників АТО (близько 250 осіб), майже всі захворіли невідомою інфекцією.
Пізніше в Запорізькій облдержадміністрації повідомили, що 30 дітей з ознаками харчового отруєння госпіталізовано.
Згідно з офіційним коментарем, розміщенbv на сайті Бердянської міськради, дитячий заклад санаторного типу "Лазурний" не має дозволу на роботу та проведення оздоровлення і відпочинку дітей. Робоча комісія обстежила заклад 22 червня, 7, 14, 17 і 19 липня, внаслідок було виявлено невідповідність закладу вимогам чинного законодавства у сфері організації дитячого оздоровлення.
"Станом на 19.07.2017 проведено чергове обстеження закладу, під час якого виявлено 261 дитину. Під час розмови діти скаржилися на некомфортне перебування та неякісне харчування. Керівництву було рекомендовано вивезти дітей до повного усунення недоліків", - заявили в міськраді.
Наразі здійснюється огляд дітей цього закладу спеціалістами Бердянського лабораторного центру, управління Держпродспоживслужби в Бердянську спільно з фахівцями міської лікарні. У міській лікарні не було проведено госпіталізацію дітей до вивчення необхідності в цьому заході, запевняють у міськраді.
Про цю проблему проінформовано Бердянський відділ поліції, Бердянську місцеву прокуратуру, департамент соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації, директора департаменту охорони здоров'я Запорізької ОДА.
Комісія виконкому Бердянської міськради прийняла рішення помістити всіх хворих дітей у місцеву лікарню, а також виселити з санаторію всіх інших дітей для того, щоб припинити спалах інфекції.
Як зазначили в прес-службі міськради, адміністрація санаторію намагалася перешкодити роботі комісії, яка перевіряла кухню та їдальню санаторію, брала там проби. Результати аналізів будуть готові через кілька днів.
Нагадаємо, на початку липня жертвами масового отруєння суші в Києві стали вже 39 осіб.
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