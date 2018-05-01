ПОЛІТИКА НОВИНИРозслідування кримінальної справи стосовно колишнього народного депутата Миколи Мартиненка ще не завершено.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У САП спростували завершення слідства у справі Мартиненка
Напередодні адвокат нардепа заявив, що 200 томів матеріалів розслідування передані стороні захисту
Микола Мартиненко. Фото: ukr.lb.ua
Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, повідомляє Укрінформ.
"Розслідування ще не завершено", - сказали в прес-службі відомства, спростувавши заяву захисту Мартиненка.
Напередодні адвокат нардепа Петро Бойко повідомив про те, що САП і НАБУ завершили досудове розслідування кримінального провадження проти Мартиненка і передали матеріали стороні захисту для ознайомлення. У справі, за словами адвоката, 200 томів.
Нагадаємо, НАБУ затримало колишнього нардепа Миколу Мартиненка в квітні і повідомило йому про підозру в організації схеми з виведення 17,2 млн доларів з держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
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