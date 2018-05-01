У САП спростували завершення слідства у справі Мартиненка

Розслідування кримінальної справи стосовно колишнього народного депутата Миколи Мартиненка ще не завершено.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, повідомляє Укрінформ.

"Розслідування ще не завершено", - сказали в прес-службі відомства, спростувавши заяву захисту Мартиненка.

Напередодні адвокат нардепа Петро Бойко повідомив про те, що САП і НАБУ завершили досудове розслідування кримінального провадження проти Мартиненка і передали матеріали стороні захисту для ознайомлення. У справі, за словами адвоката, 200 томів.

Нагадаємо, НАБУ затримало колишнього нардепа Миколу Мартиненка в квітні і повідомило йому про підозру в організації схеми з виведення 17,2 млн доларів з держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".