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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Сербії поліція затримала 53 чиновника через корупцію

Поліція завела справи стосовно ще 25 людей
У Сербії в рамках поліцейської операції проти фінансових злочинів і корупції затримали 53 людини.
У Сербії поліція затримала 53 чиновника через корупцію Фото: AP

Окрім того, поліція завела справи стосовно ще 25 людей, яких підозрюють у зловживанні службовим становищем, повідомив глава МВС Сербії Небойша Стефанович, інформує B92.

"За нашими оцінками, ці особи з 2005 року до теперішнього часу завдали бюджетам Сербії, органам муніципальної влади та автономному краю Воєводина збиток понад 10 мільйонів євро", - заявив Стефанович.

Серед затриманих інспектори міністерства сільського господарства, працівники транспортних організацій, ветеринарного управління, міських комунальних служб і 13 поліцейських, відповідальних за реєстрацію автомобілів.

Нагадаємо, що КДБ Білорусі заявив про розкриття і припинення масштабних корупційних схем, організованих працівниками СЗАТ "БелАВМ" на чолі з генеральним директором Дмитром Роніним, у яких брали участь представники державних органів.

Раніше у Білорусі затримали вісьмох посадових осіб найбільших машинобудівних підприємств країни - ВАТ "МТЗ", ВАТ "МАЗ", ВАТ "БелАЗ", ВАТ "Гомсільмаш".
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01 03 2017 15:36
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