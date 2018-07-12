У Швеції школярка відмовилася ходити на уроки, поки країна не скоротить викиди в атмосферу
Її протест почався з того, що Грета перестала ходити в школу. Вона заявила, що не з'явиться на уроках, поки влада країни не скоротять шкідливі викиди в атмосферу, пише "Нож".
"Страйк школярів" повторили однодумці Грети в 270 містах, в різних країнах: в Австралії, Великобританії, Бельгії, США і Японії.
"Ти не зобов'язаний влаштовувати шкільний страйк, це твій вибір. Але чи варто вчитися заради майбутнього, яке може і не настати? Це важливіше уроків, я думаю", - каже юна активістка.
Грета розповіла The Guardian, що любить вчитися, і тепер бойкотує заняття тільки по п'ятницях. Замість уроків вона ходить до шведського парламенту з плакатом, що закликає законодавців одуматися.
Її батько Сванте не в захваті від акцій дочки. Він каже, що страйкувати можна на канікулах.
Нагадаємо, що шведська студентка Елін Ерссон перешкодила депортації 52-річного чоловіка в Афганістан, відмовляючись сісти на своє місце в літаку "Гетеборг - Стамбул".
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