У Швеції студентка влаштувала протест в літаку, щоб врятувати афганця від депортації

Тепер їй загрожує до шести місяців в'язниці за непокору пілоту на борту

Шведська студентка Елін Ерссон перешкодила депортації 52-річного чоловіка в Афганістан, відмовляючись сісти на своє місце в літаку "Гетеборг - Стамбул".

Відео події дівчина оприлюднила у Facebook. Як пояснила сама Ерссон, вона вирішила піти на це після того, як дізналася, що в Стамбулі чоловіка пересадять на рейс до Афганістану.

Сама студентка є учасницею організації Sittstrejken I Göteborg, однією з сфер діяльності якої є афганська міграція, і купила квиток на рейс спеціально для того, щоб зупинити депортацію чоловіка.

"Якщо його депортують, він, швидше за все, помре. Я намагаюся врятувати його життя", - заявила вона на відео. Також вона пояснила, що поки всі пасажири не займуть свої місця, пілот не має права на зліт, і відмовилася сідати, поки чоловік залишається на борту.

Пасажири, які перебували в салоні, розділилися в думках - частина була обурена поведінкою дівчини, вмовляла її сісти, а один з пасажирів навіть спробував відібрати у неї телефон, на який вона знімала те, що відбувається. Проте знайшлися і ті, хто схвалив її дії - в кінці відео, коли і чоловіка, і студентку виводять з літака, чути оплески.

Видання Deutsche Welle повідомляє, що чоловік, хоч і був знятий з рейсу, залишається під вартою, а його подальша доля залишається невідомою. Самій студентці загрожує до 6 місяців ув'язнення - за непокору пілоту на борту літака.