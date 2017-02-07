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У Швейцарії провели чемпіонат світу з перегонів на офісних стільцях, – ВІДЕО

Чемпіонат відбувся вперше після десятирічної перерви
У суботу 1 липня у швейцарському Ольтені відбувся чемпіонат світу з перегонів на офісних стільцях.
У Швейцарії провели чемпіонат світу з перегонів на офісних стільцях, – ВІДЕО Фото: reuters.com

Про це повідомляє Euronews.

Чемпіонат в місті провели вперше після 10-річної перерви.

У незвичайних змаганнях взяли участь в основному швейцарці, але приїхали також жителі Німеччини та Австрії.

Перемогу здобули господарі: Бен Віссенберген і Ренато Гасаті.

Швейцарці стали власниками туристичних ваучерів на суму 500 швейцарських франків (близько 13,5 тис. грн) кожний.

Нагадаємо, відвідувачі найвідоміших кінних перегонів Британії побились на одній з галявин.

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02 07 2017 19:55
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