CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу 1 липня у швейцарському Ольтені відбувся чемпіонат світу з перегонів на офісних стільцях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Швейцарії провели чемпіонат світу з перегонів на офісних стільцях, – ВІДЕО
Чемпіонат відбувся вперше після десятирічної перерви
Фото: reuters.com
Про це повідомляє Euronews.
Чемпіонат в місті провели вперше після 10-річної перерви.
У незвичайних змаганнях взяли участь в основному швейцарці, але приїхали також жителі Німеччини та Австрії.
Перемогу здобули господарі: Бен Віссенберген і Ренато Гасаті.
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Нагадаємо, відвідувачі найвідоміших кінних перегонів Британії побились на одній з галявин.
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02 07 2017 19:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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