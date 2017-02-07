У Швейцарії провели чемпіонат світу з перегонів на офісних стільцях, – ВІДЕО Чемпіонат відбувся вперше після десятирічної перерви

У суботу 1 липня у швейцарському Ольтені відбувся чемпіонат світу з перегонів на офісних стільцях.

Фото: reuters.com

Про це повідомляє Euronews. Чемпіонат в місті провели вперше після 10-річної перерви. У незвичайних змаганнях взяли участь в основному швейцарці, але приїхали також жителі Німеччини та Австрії. Перемогу здобули господарі: Бен Віссенберген і Ренато Гасаті. Швейцарці стали власниками туристичних ваучерів на суму 500 швейцарських франків (близько 13,5 тис. грн) кожний. Нагадаємо, відвідувачі найвідоміших кінних перегонів Британії побились на одній з галявин. Мешканець Броварів з інвалідністю Олег Іваненко встановив світовий рекорд з тріатлону.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію