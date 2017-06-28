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Українець з інвалідністю Олег Іваненко встановив світовий рекорд з тріатлону, – ФОТО

Чоловік за 35 з половиною годин подолав 228 кілометрів, працюючи лише кистями рук
Мешканець Броварів з інвалідністю Олег Іваненко в середу, 28 червня, встановив світовий рекорд з тріатлону.
Українець з інвалідністю Олег Іваненко встановив світовий рекорд з тріатлону, – ФОТО Фото: facebook.com/agarkusa

Про це повідомив журналіст видання "Бровари.net" Анатолій Гаркуша.

"28 червня 2017 року на столичному стадіоні "Олімпійський" рівно о 15 годині 29 хвилин людина незвичайної долі і справді залізного характеру, фантастичної сили волі броварець Олег Іваненко перетнув фінішну стрічку з надписами "ironmen", – зазначив він.


Фото: facebook.com/agarkusa

За словами журналіста, Іваненко встановив світовий рекорд з тріатлону.


Фото: facebook.com/agarkusa

Іваненко за 35,5 год. подолав 228 км, працюючи лише кистями рук. Він проплив 4 км у водах Дніпра, потім на хедбайку подолав 182 км від Києва до Кіптів Чернігівської області і в зворотньому напряму.

Останній етап, який розпочався 28 червня – марафон на інвалідному візку.

"А це 42 км, 102 кола по стадіону, в умовах фактично спеки", – повідомив журналіст.

"Цю свою перемогу він присвятив Україні. Тим паче, що вона відбулася у День Конституції", – додав Гаркуша.


Фото: facebook.com/agarkusa

Тріатлон – олімпійський вид спорту, який містить три складові: плавання, їзду на велосипеді та біг.

Нагадаємо, національний реєстр рекордів України зафіксував новий рекорд: чоловік пройшов по стропі, натягнутій між двома повітряними кулями на висоті 660 метрів.

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28 06 2017 23:00
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