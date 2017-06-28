Українець з інвалідністю Олег Іваненко встановив світовий рекорд з тріатлону, – ФОТО
Про це повідомив журналіст видання "Бровари.net" Анатолій Гаркуша.
"28 червня 2017 року на столичному стадіоні "Олімпійський" рівно о 15 годині 29 хвилин людина незвичайної долі і справді залізного характеру, фантастичної сили волі броварець Олег Іваненко перетнув фінішну стрічку з надписами "ironmen", – зазначив він.
Фото: facebook.com/agarkusa
За словами журналіста, Іваненко встановив світовий рекорд з тріатлону.
Фото: facebook.com/agarkusa
Іваненко за 35,5 год. подолав 228 км, працюючи лише кистями рук. Він проплив 4 км у водах Дніпра, потім на хедбайку подолав 182 км від Києва до Кіптів Чернігівської області і в зворотньому напряму.
Останній етап, який розпочався 28 червня – марафон на інвалідному візку.
"А це 42 км, 102 кола по стадіону, в умовах фактично спеки", – повідомив журналіст.
"Цю свою перемогу він присвятив Україні. Тим паче, що вона відбулася у День Конституції", – додав Гаркуша.
Фото: facebook.com/agarkusa
Тріатлон – олімпійський вид спорту, який містить три складові: плавання, їзду на велосипеді та біг.
Нагадаємо, національний реєстр рекордів України зафіксував новий рекорд: чоловік пройшов по стропі, натягнутій між двома повітряними кулями на висоті 660 метрів.
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