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Українська пара-каратистка завоювала "золото" на чемпіонаті Європи

Дівчина вже 10 років не може ходити
Українська пара-каратистка Каріна Айрапетян завоювала золото на чемпіонаті Європи серед атлетів з обмеженими можливостями у французькому Страсбурзі.
Українська пара-каратистка завоювала "золото" на чемпіонаті Європи Фото: youtube.com

Про це повідомляє "5 канал".

Інва-спортом Каріна займається вже два роки. За цей короткий час дівчина стала чемпіонкою України, світу та Європи. Як зізнається дівчина, перемогла не лише десятки суперників, а й себе.

"В карате, як і в житті твій суперник – це ти сам, тобі кожен день треба боротися зі своїми лінощами, з небажанням, і так далі, і так далі", – зауважує дівчина.


Фото: city-adm.lviv.ua

Після нещасного випадку 10 років тому Каріна Айрапетян не може самостійно ходити. Донедавна дівчина не знала, що таке життя за межами лікарні та дому. Доки вона не прийшла в карате.

Змінити життя дівчині допомогла її тренер Тетяна Ушакова. Жінка випадково побачила Каріну у розважальному центрі та запросила на тренування.

"Я побачила Каріну і подумала, що треба до неї підійти... У Каріни взагалі є жага до життя. Це основне. Вона хоче жити як усі, як здорові люди".


Фото: city-adm.lviv.ua

За кілька днів дівчина повернеться до спортзалу, адже заповітна мрія – стати тренером та перемогти ще в багатьох змаганнях.

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02 05 2017 23:50
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