У січні 11 військовослужбовців вчинили самогубство

В січні 2018 року в ЗСУ через небойові причини загинули 22 військовослужбовці. З них 11, а це половина, вчинили самогубства.

У розпорядженні 112.ua опинилися дані про небойові втрати у ЗСУ в січні 2018 року. Там крім цифр є дещо більше.

"З метою виконання вимог т.в.о. першого заступника начальника Генштабу ЗСУ від 1 лютого 2018 року про забезпечення належного рівня організації роботи з метою недопущення загибелі особового складу з причин, не пов'язаних з виконанням завдань за призначенням, а також попередження суїцидальних проявів серед особового складу, доводжу до відома список скоєних випадків і подій, що свідчить про неможливість досягнення позитивних результатів у цьому напрямку", - повідомило джерело в міністерстві.

В січні 2018 року в ЗСУ з небойових причин загинуло 22 військовослужбовців. З них 11, а це половина, вчинили самогубства. 5 – у зоні АТО. Недбале поводження зі зброєю коштувало життя трьом бійцям (2 в АТО), ще 1 загинув у ДТП. І ще 7 позначені як загиблі від нещасного випадку. Під цю категорію можуть потрапляти, наприклад, смерті через алкоголь. У Міноборони вирішили не розкривати справжні причини смерті цих бійців.

Особливе занепокоєння в міністерстві викликає зростання кількості суїцидів в армії. У порівнянні з січнем 2017 року воно склало 47%. Це притому, що ще 6 спроб самогубства військовослужбовців у січні попередили.

Укоротили собі віку 3 офіцерів і 8 контрактників. 6 осіб скоїли суїцид, перебуваючи на службі. Відразу 6 смертей зафіксовано в останній тиждень січня, ще 2 незакінчені спроби.

Що цікаво, в Міноборони аналізували причини цих суїцидів і прийшли до висновку, що військовослужбовці перед смертю подавали досить однозначні "тривожні сигнали", які "свідчили про наміри вчинити суїцид".

"Дані комунікативні сигнали командуванням військових частин і підрозділів не були взяті до уваги, а військовослужбовці залишилися наодинці зі своїми проблемами", - повідомили у міністерстві.

Фактично мова йде про недопрацювання командування на місцях, яке не приділяє уваги своїм бійцям. Відомство розписується в "неможливості досягнення позитивних результатів у цьому напрямку".

Зазвичай головною проблемою і причиною небойових втрат чиновники називають пияцтво. "Я знаю всі проблеми, від яких потерпає наша армія. Але армія страждає не від командування, а від розхристаності..." - говорив днями Матіос, вказуючи на пияцтво військовослужбовців та недотримання ними статуту.

Але навіть якщо проаналізувати ту фрагментарну статистику, що публікується Міноборони, самогубство стабільно посідає друге місце, відразу після загибелі від хвороб.

Варто зауважити, що суїциди були однією з головних причин смерті українських солдатів і до війни. Причини цього полягають у труднощах адаптації до суворих армійських умов життя і надмірному стресі. Алкоголь також може підвести людину до рішення заподіяти собі смерть. Самогубства солдатів є у всіх арміях. В українській зараз показник вищий, ніж на Заході. Але не варто забувати, що загалом, згідно зі статистикою ВООЗ, рівень суїцидів в українському суспільстві – один з найвищих у Європі, 22 людини на 100 тисяч. Такий же показник, до речі, і в Росії.

Для розуміння масштабів проблеми досить глянути на іншу статистику. Згідно з підрахунками зведень прес-центру штабу АТО, в січні 2018 року в зоні проведення операції в боях загинуло 14 військовослужбовців. При цьому небойові втрати ЗСУ за січень – 22 бійців. У тилу гине практично стільки ж бійців (13 осіб у січні), скільки забирає війна. І це дійсно серйозна проблема.

Нагадаємо, 1 лютого на Львівщині у лісі поблизу військової частини знайшли повішеним 26-річного військовослужбовця.

