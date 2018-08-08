У "Спілці воїнів АТО Волині" обурені заявою Луценка щодо дискредетації нагороди "Герой України"
"Званням "Герой України", було нагороджено велику кількість героїв, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України і вона сьогодні залишається найвищою нагородою України, на яку вони заслуговують", - йдеться у листі.
Фото: Спілка воїнів АТО Волині
У Громадській спілці пропонують назву "Герой України" залишити без змін. Але з метою запобігання подальшої дискредетації цього звання, прописати інші вимоги щодо присвоєння вищої державної нагороди з більш глибокою конкретизацією заслуг, за які можна отримати цю нагороду.
Фото: Спілка воїнів АТО Волині
Нагадаємо, що 2 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що нагорода "Герой України" дискредитована і запропонував замінити її на іншу. Окрім того, він вважає державну нагороду пострадянською по суті і за формою. Генпрокурор запропонував прописати інші вимоги щодо присвоєння вищої державної нагороди.
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