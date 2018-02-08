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Луценко заявив, що час скасувати звання "Герой України"

За словами генпрокурора, нагорода себе вичерпала і дискредитувала
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що нагорода "Герой України" дискредитована і запропонував замінити її на іншу.
Луценко заявив, що час скасувати звання "Герой України" Фото: svaboda.org

"Їх (діючих Героїв України) 4, які перебувають під кримінальними провадженнями", – сказав Луценко під час брифінгу, повідомляють "Українські новини".

Окрім того, генпрокурор заявив, що вважає державну нагороду "Герой України" пострадянською по суті і за формою. Він зазначив, що вона дискредитована і запропонував замінити її, а також прописати інші вимоги щодо присвоєння вищої державної нагороди.

"Вже давно треба було приймати рішення про завершення дії нагороди "Герой України", – сказав Луценко

За його словами, звання "Герой України" себе вичерпало і дискредитувало.

"Потрібно ввести нове звання – "Золотий Тризубець", – зазначив генпрокурор.

Луценко додав, що президент Петро Порошенко був близький до прийняття такого рішення, однак не зробив цього, оскільки сім'ї загиблих активістів Євромайдану наполягали на присвоєнні загиблим саме звання Героя України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що запропонує президентові присвоїти абсолютному чемпіону світу в першій важкій вазі, володарю кубка Мохаммеда Алі Олександру Усику звання Героя України. Однак український боксер відмовився.

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02 08 2018 21:49
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