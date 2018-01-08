Олександр Усик заявив, що не хоче державних нагород

За словами боксера, йому не потрібні звання героя і зірки, оскільки він і так є героєм для свого народу

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, володар кубка Мохаммеда Алі український боксер Олександр Усик проти того, щоб йому вручали якісь державні нагороди.

Про це спортсмен заявив сьогодні під час прес-конференції.

"Не треба абсолютно нічого мені давати, тому що я нічого у вас не прошу. Я прошу вас просто не заважати мені йти тим шляхом, яким мене веде Всевишній. Не заважайте. Це найкраща підтримка, яку ви можете зробити для мене. Герой. Не потрібні мені ніякі зірки! Для свого народу, для певної кількості людей моєї країни я і так є героєм! Мені не потрібні для цього зірки, мені не потрібні для цього регалії якісь тому що це не те. Тому, що коли ти йдеш і люди кажуть: ми за тебе молимося, переживаємо, стоїмо на колінах і до 3-х годин, скільки бій тривав, ми мовчали, переживали і дивилися телевізор – ось це визнання, а не зірки, які ви там роздаєте кому попало", – цитує Усика УНІАН.

Боксер попросив, щоб під час спілкування з ним не згадували "прізвища та імена тих, хто говорив якісь речі про боягузтво, ще про щось", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я вам скажу так: якби вигукування, які дуже вже так, знаєте, сидять у деяких у голові, повернули мир до моєї країни, якби вони підняли пенсію пенсіонерам або повернули посмішки тим, хто не посміхається, я б 24 години на добу кричав би це", – зазначив боксер.

Усик також заявив, що не звертає уваги на критику або якісь претензії на свою адресу.

"Люди божеволіють, пишуть, обзиваються. Я прошу свій народ бути самосвідомим. Я не знаю... не дивіться телевізор взагалі. Ось нещодавно я дивився в Інтернеті Хресну ходу з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі. Ви бачили, скільки людей виходить? Кому заважає, що така велика кількість людей виходить молитися? Так нехай моляться, це чудово, коли люди моляться. Благодать приходить на нашу країну", – сказав він.

Нагадаємо, 22 липня Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг), об'єднавши всі чотири пояси – WBC, WBO, WBA і IBF. Він також став володарем трофею імені Мухаммеда Алі і першим в історії переможцем турніру Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series).

Президент України Петро Порошенко привітав Олександра Усика з перемогою, а прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що запропонує президентові присвоїти Усику звання Героя України.