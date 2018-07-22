Гройсман пропонує надати Усику звання Героя України
"Історична перемога нашого Олександра Усика! Вкотре він доводить - сильніше за українців у світі нікого немає! Запропоную президенту присвоїти Олександру звання Героя України! Слава Україні! Слава нашому Герою!", - написав прем'єр у Facebook.
"Жодної секунди не сумнівався, що Сашко переможе! Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, - це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги. Україна пишається тобою!", - написав Президент України Петро Порошенко у Facebook.
Нагадаємо, Усик переміг Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу. Переможець поєдинку став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, завоювавши пояса WBC, WBO, WBA, IBF, пояс журналу The Ring, а також трофей Мохаммеда Алі.
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