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Гройсман пропонує надати Усику звання Героя України

Президент України Петро Порошенко також привітав Усика з перемогою
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав історичною перемогу боксера Олександра Усика, який став абсолютним чемпіоном світу, та заявив, що буде ініціювати надання спортсмену звання Героя України.
Гройсман пропонує надати Усику звання Героя України Фото: WBSS

"Історична перемога нашого Олександра Усика! Вкотре він доводить - сильніше за українців у світі нікого немає! Запропоную президенту присвоїти Олександру звання Героя України! Слава Україні! Слава нашому Герою!",  - написав прем'єр у Facebook.

"Жодної секунди не сумнівався, що Сашко переможе! Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, - це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги. Україна пишається тобою!", - написав Президент України Петро Порошенко у Facebook.

Нагадаємо, Усик переміг Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу. Переможець поєдинку став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, завоювавши пояса WBC, WBO, WBA, IBF, пояс журналу The Ring, а також трофей Мохаммеда Алі.

 
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22 07 2018 12:26
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