США замінять бойову групу, що тренує українських військових у Німеччині – Пентагон

Бойова група зі штату Нью-Йорк прийняла на себе керівництво JMTGU у серпні 2022 року.

У Сполучених Штатах мають намір провести ротацію бойової групи, яка тренує українських військових на полігоні в німецькому Графенвері.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

"Наприкінці цього місяця бойова група 39-ї піхотної бригади Нацгвардії, що базується в штаті Арканзас, замінить бойову групу 27-ї піхотної бригади з Нью-Йорка та прийме командування Об’єднаною багатонаціональною тренувальною групою - Україна (JMTGU) на навчальному полігоні Графенвер у Німеччині", - розповів генерал.



Райдер зазначив, що поточна бойова група зі штату Нью-Йорк прийняла на себе керівництво JMTGU у серпні 2022 року.

"І ми з нетерпінням чекаємо прибуття групи з 39-ї бригади та продовження важливої роботи, щоби забезпечити Україну тим, що їй потрібно для навчань", - додав речник Пентагону.