У справі Фірташа в Австрії затримано екс-радника Ющенка, - DW

Поліція Відня підтвердила факт затримання ще однієї людини на підставі європейського ордера на арешт, виданого Іспанією у справі щодо українського бізнесмена Дмитра Фірташа в Іспанії

Про це повідомляє DW.

Правоохоронці підтвердили, що затримання відбулося в рамках справи, відкритої в Іспанії за підозрою Фірташа у відмиванні грошей. У поліції не назвали імені затриманого, але не спростували повідомлення місцевого видання News, яке написало про "українсько-сирійського бізнесмена, який живе у Відні".

За даними DW, мова йде про колишнього радника президента Віктора Ющенка Аресі Юсефа, центральний офіс компанії якого розташований в австрійській столиці.

Юсеф, як повідомляли раніше з посиланням на слідство іспанські ЗМІ, нібито розпоряджався потоками грошей, що надходили йому від Фірташа. Бізнесмен сирійського походження багато років вів справи в Україні, зокрема в нафтогазовій сфері. Екс-глава адміністрації президента Олег Рибачук раніше заявляв, що саме Юсеф порекомендував Дмитра Фірташа Ющенку на роль посередника в поставках газу з Росії.

Раніше повідомлялося, що земельний суд Відня звільнив Фірташа під внесену у 2014 році заставу в 125 млн євро.