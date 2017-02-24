У справі Фірташа в Австрії затримано екс-радника Ющенка, - DW
Про це повідомляє DW.
Правоохоронці підтвердили, що затримання відбулося в рамках справи, відкритої в Іспанії за підозрою Фірташа у відмиванні грошей. У поліції не назвали імені затриманого, але не спростували повідомлення місцевого видання News, яке написало про "українсько-сирійського бізнесмена, який живе у Відні".
За даними DW, мова йде про колишнього радника президента Віктора Ющенка Аресі Юсефа, центральний офіс компанії якого розташований в австрійській столиці.
Юсеф, як повідомляли раніше з посиланням на слідство іспанські ЗМІ, нібито розпоряджався потоками грошей, що надходили йому від Фірташа. Бізнесмен сирійського походження багато років вів справи в Україні, зокрема в нафтогазовій сфері. Екс-глава адміністрації президента Олег Рибачук раніше заявляв, що саме Юсеф порекомендував Дмитра Фірташа Ющенку на роль посередника в поставках газу з Росії.
Раніше повідомлялося, що земельний суд Відня звільнив Фірташа під внесену у 2014 році заставу в 125 млн євро.
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