Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У справі Фірташа в Австрії затримано екс-радника Ющенка, - DW

Поліція офіційно не назвала імені затриманого
Поліція Відня підтвердила факт затримання ще однієї людини на підставі європейського ордера на арешт, виданого Іспанією у справі щодо українського бізнесмена Дмитра Фірташа в Іспанії
У справі Фірташа в Австрії затримано екс-радника Ющенка, - DW Віктор Ющенко. print screen

Про це повідомляє DW.

Правоохоронці підтвердили, що затримання відбулося в рамках справи, відкритої в Іспанії за підозрою Фірташа у відмиванні грошей. У поліції не назвали імені затриманого, але не спростували повідомлення місцевого видання News, яке написало про "українсько-сирійського бізнесмена, який живе у Відні".

За даними DW, мова йде про колишнього радника президента Віктора Ющенка Аресі Юсефа, центральний офіс компанії якого розташований в австрійській столиці.

Юсеф, як повідомляли раніше з посиланням на слідство іспанські ЗМІ, нібито розпоряджався потоками грошей, що надходили йому від Фірташа. Бізнесмен сирійського походження багато років вів справи в Україні, зокрема в нафтогазовій сфері. Екс-глава адміністрації президента Олег Рибачук раніше заявляв, що саме Юсеф порекомендував Дмитра Фірташа Ющенку на роль посередника в поставках газу з Росії.

Раніше повідомлялося, що земельний суд Відня звільнив Фірташа під внесену у 2014 році заставу в 125 млн євро.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 02 2017 22:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.