Німеччина і Австрія посилюють заходи безпеки на ярмарках через загрозу ісламістів – Bild
Про це пише німецька щодення газета Bild.
Так, в Австрії і Німеччині арештували кількох людей за підозрою в підготовці терактів у церквах у Кельні, Відні й Мадриді під час різдвяних богослужінь, за якими, ймовірно, стоїть ісламістське угруповання.
Угруповання планувало теракти і може бути пов’язане з терористичною організацією "Ісламська держава Хорасан", яка виникла у 2014 році та є близькою до "Талібану", пише видання.
В межах операції правоохоронці Австрії затримали кількох людей; арешти, ймовірно, відбулись у Німеччині, вважають журналісти Bild.
Публічно в обох країнах не коментують ситуацію, але поліція Відня вчора попередила про "підвищений ризик" під час різдвяних свят через підвищення рівне терористичної небезпеки.
"У зв'язку з тим, що терористи по всій Європі закликають до нападів на християнські заходи в цьому контексті – особливо 24 грудня – органи безпеки посилили відповідні захисні заходи в громадських місцях Відня і федеральних земель", - йдеться в повідомленні.
В Кельнському соборі тим часом також посилили заходи безпеки. Для пошуку вибухівки залучили собаку-сапера, а поліція посилила патрулювання.
Також, починаючи від Святвечора, всіх відвідувачів перед входом до церкви перевірятимуть.