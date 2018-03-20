У справі загибелі Чорновола вже понад рік триває експертиза

Розслідування справи було поновлено ще в 2014 році

В розслідуванні справи про загибель лідера Народного Руху В'ячеслава Чорновола вже понад рік триває комплексна експертиза.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

Він пояснив, що розслідування справи було поновлено ще в 2014 році.

"24 квітня 2014 року Апеляційним судом Київської області було скасувано постанову… про закриття справи, а справу направлено прокурору для організації проведення подальшого розслідування", – зазначив Тракало.

Речник Нацполіції додав, що 21 травня 2014 року відомості про ДТП, в якій загинув Чорновіл, було внесено до реєстру досудових розслідувань.

Правова кваліфікація – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.



Провадження було кваліфіковано за ч. 3 ст. 215 ККУ у редакції 1960 року, адже кримінальний кодекс був змінений у 2001 році, а ДТП відбулась у 1999, коли чинним був кодекс 1960 року.

За чинним наразі ККУ це стаття 286.

Досудове розслідування доручено Головному слідчому управлінню Нацполіції.

"Під час розслідування провадження допитано потерпілих, низку свідків, проведено відтворення обстановки та обставин подій, призначено та проведено необхідні судові експертизи, обшуки та огляди, оглянуто та долучено до провадження речові докази, а також проведено очні ставки та інші слідчі дії", – розповів Тракало.

Він також зазначив, що 31 січня 2017 року у провадженні призначили комплексну судово-медичну, медико-криміналістичну та автотехнічну експертизу, проведення якої на даний час триває.

Нагадаємо, 21 січня Бориспільський міський районний суд Київської області визнав загибель Чорновола дорожньо-транспортною пригодою і закрив справу за закінченням терміну давності.

Як повідомляв iPress.ua, 24 квітня Апеляційний суд повернув на дорозслідування справу про загибель українського політика, лідера Народного Руху України В'ячеслава Чорновола.

Нагадаємо, В’ячеслав Чорновіл загинув у автокатастрофі під Києвом на 5-му кілометрі шосе Борісполь-Золотоноша 25 березня 1999 року, коли його автомобіль Toyota Corolla зіткнувся з КамАЗом, який розвертався посеред дороги. У тій аварії загинув також водій Чорновола.

Вже наступного ранку після загибелі міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, не зачекавши на попередні результати слідства, заявив, що Чорновіл загинув у результаті ДТП і що "версія замаху як причина його загибелі навіть не розглядалася".

Справу закрили менш ніж за три місяці - в червні 1999 року.

Згодом несподівано помер від серцевого нападу головний свідок автокатастрофи - Іван Шолом, який знаходився у кабіні КамАЗа.

4 квітня 2005 року генпрокурор Святославом Піскун відновив слідчі дії. Були зібрані додаткові матеріали, але після відставки Піскуна у жовтні 2005 року розслідування було призупинене.

У 2009 році члени Народного Руху Ярослав Кендзьор і Іван Стойко стверджували, що Чорновіл і його водій після зіткнення з вантажівкою були живі, але їх добив кастетом невідомий.